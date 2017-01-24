Reuters пояснює, як виник скандал з фото інавгурацій Трампа й Обами

Інформаційне агентство Reuters, яке першим випустило порівняльні знімки натовпу з інавгурації Барака Обами в 2009 році і Дональда Трампа в 2017-му, пояснило, як були зроблені ці фото і чому справа дійшла до суперечок з боку адміністрації.

Про це передає "Укрінформ".

"Агентство Reuters звернулося із запитом у електронному листі до Служби національних парків США 13 січня (2017 року – ред.), чи може фотограф отримати доступ до оглядового приміщення у верхній частині пам'ятника, найвищої точки огляду з видом на Національний Мол. Наступного дня паркова служба підтвердила пропуск для Reuters за умови, що інформагентство зробить зображення доступним для інших ЗМІ, які запросять його", – йдеться в коментарі.

Крім фотографа агентства Лукаса Джексона, зйомки здійснювали оператор CBS News і фотограф Паркової служби. Згодом Reuters оприлюднив фотографії, які порівнювали картину з двох історичних моментів в історії США.

скрін-шот

Другою була світлина 2009 року, яку зробив інший фотограф Reuters Стеліос Варіас з того ж місця під час першої інавгурації колишнього президента США Барака Обами, здійсненої о 13:27 20 січня того року, приблизно коли Обама закінчив свою інавгураційну промову.

Фото з інавгурації Трампа було зроблене о 12:01 дня 20 січня 2017 року. При цьому в текстовому підписі не було вказано нічого про те, де натовп був більшим, а де меншим, наголошують у Reuters.

Ці зображення незабаром почали ширитися в соціальних медіа, де люди додавали коментарі з приводу заповненості території Національного молу. Через це й виникла суперечка в перші хвилини роботи кабінету Трампа, зазначає видання.

Речник Білого дому Шон Спайсер звинуватив окремі ЗМІ в подачі "завідомо неправдивих" повідомлень. Він наполягав, що в 2017 році свідками інавгурації була "найбільша аудиторія" за всі часи.

Втім, уже в понеділок Спайсер виступив з дещо іншою риторикою, підкресливши, що він зробив такі висновки з огляду на "десятки мільйонів людей, які спостерігали за подією в Інтернеті" з пристроями, які були недоступні в минулому.