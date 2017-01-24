Reuters пояснює, як виник скандал з фото інавгурацій Трампа й Обами

10492 перегляди
0
Вівторок, 24 січня 2017, 08:23

Інформаційне агентство Reuters, яке першим випустило порівняльні знімки натовпу з інавгурації Барака Обами в 2009 році і Дональда Трампа в 2017-му, пояснило, як були зроблені ці фото і чому справа дійшла до суперечок з боку адміністрації.

Про це передає "Укрінформ".

"Агентство Reuters звернулося із запитом у електронному листі до Служби національних парків США 13 січня (2017 року – ред.), чи може фотограф отримати доступ до оглядового приміщення у верхній частині пам'ятника, найвищої точки огляду з видом на Національний Мол. Наступного дня паркова служба підтвердила пропуск для Reuters за умови, що інформагентство зробить зображення доступним для інших ЗМІ, які запросять його", – йдеться в коментарі.

Крім фотографа агентства Лукаса Джексона, зйомки здійснювали оператор CBS News і фотограф Паркової служби. Згодом Reuters оприлюднив фотографії, які порівнювали картину з двох історичних моментів в історії США.

 
скрін-шот

Другою була світлина 2009 року, яку зробив інший фотограф Reuters Стеліос Варіас з того ж місця під час першої інавгурації колишнього президента США Барака Обами, здійсненої о 13:27 20 січня того року, приблизно коли Обама закінчив свою інавгураційну промову.

Фото з інавгурації Трампа було зроблене о 12:01 дня 20 січня 2017 року. При цьому в текстовому підписі не було вказано нічого про те, де натовп був більшим, а де меншим, наголошують у Reuters.

Ці зображення незабаром почали ширитися в соціальних медіа, де люди додавали коментарі з приводу заповненості території Національного молу. Через це й виникла суперечка в перші хвилини роботи кабінету Трампа, зазначає видання.

Речник Білого дому Шон Спайсер звинуватив окремі ЗМІ в подачі "завідомо неправдивих" повідомлень. Він наполягав, що в 2017 році свідками інавгурації була "найбільша аудиторія" за всі часи.

Втім, уже в понеділок Спайсер виступив з дещо іншою риторикою, підкресливши, що він зробив такі висновки з огляду на "десятки мільйонів людей, які спостерігали за подією в Інтернеті" з пристроями, які були недоступні в минулому.

Теми: США ЗМІ Трамп Обама
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сенат США схвалив кандидатуру Майка Помпео на пост глави ЦРУ 24 січня 2017, 07:38
У Білому домі допустили співпрацю з Росією по Сирії 24 січня 2017, 05:11
Комітет сенату США затвердив Тіллерсона на пост держсекретаря 24 січня 2017, 02:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Активісти частково заблокували в'їзди до Києва
Доба в АТО: Бойовики били з важкої зброї, 2 військових поранені
У Мін'юсті заявили про саботаж з боку НАЗК
Замість Януковича в ГПУ приїде захист
Усі новини
Be Very Special

Йен Левін про різницю між художником і татуювальником

Графіки, відео

У NASA пояснили, як 2016 рік став рекордно теплим