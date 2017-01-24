Активісти частково заблокували в'їзди до Києва

Кілька десятків людей та автомобілів зібралися на в'їздах до Києва на Бориспільській, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах та заблокували по одній і дві смуги на дорогах.

Про це інформує у вівторок BBC Україна.

Вони заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном.

Протестувальники закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами.

Законопроект пропонує запровадити "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановити за це "справедливу плату".

На Бориспільській і Одеських трасах перекрили по дві смуги. Активісти палять шини. На дорогах є значні затори.

Поряд з протестувальниками чергує патрульна поліція.

Про те, що рух транспорту на в'їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований, напередодні попереджала поліція.