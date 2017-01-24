Китай розмістив балістичні ракети на кордоні з Росією - ЗМІ

Китай, імовірно, розмістив міжконтинентальні балістичні ракети Dongfeng-41 (DF-41) у провінції Хейлунцзян на кордоні з Російською Федерацією.

Принаймні, деякі ЗМІ Гонконгу і Тайваню повідомили, що опубліковані фотографії Dongfeng-41 нібито зробили там, пише Global Times.

Військові аналітики вважають, що це може бути друга стратегічна ракетна бригада подібних ракет, яку розмістили на північному сході Китаю.

За наявними даними, Dongfeng-41 ("східний вітер" із китайської) – ядерна твердопаливна мобільна міжконтинентальна балістична ракета з діапазоном 14000 км і здатністю вмістити 10-12 ядерних боєголовок. Вона може досягнути будь-якої точки світу і вважається однією з найбільш просунутих міжконтинентальних балістичних ракет.

DF-41 South Chine Morning Post

Розміщення ракети засекречене. Більшість військових експертів вірить, що Китай завершив дослідження й виробництво DF-41, а умови для розгортання оптимальні – однак немає достовірної інформації, чи має Китай стратегічну бригаду DF-41, скільки таких бригад і де їх застосовують.

Експерти припускають, що китайські військові навмисно розкрили інформацію про балістичні ракети під інаугурацію нового президента США Дональда Трампа – нібито у відповідь на зауваження останнього щодо Киитаю.

УНІАН, "Українська правда"