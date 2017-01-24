В окупованому Криму заблокували "Історичну правду"

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Вівторок, 24 січня 2017, 11:28

В окупованому Росією Криму обмежили доступ до сайту "Історична правда".

Про це йдеться у заяві ресурсу, оприлюдненому у вівторок.

"Редакція "Історичної правди" отримала чисельні підтвердження, що в окупованому Росією Криму доступ до нашого сайту був обмежений. У більшості випадків під час спроби зайти на сайт монітори комп’ютерів показують помилку "403 (Заборонено!)", - сказано у заяві.

"Виглядає, що це відбулося через негласну заборону і кримські провайдери імітують помилку недоступності сайту. Редакція "Історичної правди" не отримувала від окупаційної влади жодних повідомлень, попереджень або вимог. Користувачі нашого сайту неодноразово інформували, що проблеми із доступом до сайту почалися влітку минулого 2016 року", - заявляє редакція.

Редакція "Історичної правди" вважає, що такі дії є обмеженням свободи слова та права вільного доступу до інформації.

"Ми публічно звертаємося до національних та міжнародних правозахисних організацій з проханням вплинути на урядові установи Росії для зняття усіх заборон і обмежень для доступу до нашого сайту в окупованому Росією Криму", - йдеться в заяві.

Як відомо, окупаційна "влада" Криму неодноразово заявляла про необхідність відключити українські ЗМІ.

Українська правда

Теми: Крим ЗМІ анексія
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