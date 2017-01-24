Суддю, затриманого на хабарі, відсторонили від посади

Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Господарського суду Києва Любомира Головатюка, підозрюваного в отриманні хабара.

Про це повідомив голова ради Ігор Бенедисюк, передають Українські Новини.

Також представник Генеральної прокуратури Олександр Дьяченко повідомив, що ГПУ почала розслідувати можливе побиття при затриманні правоохоронцями судді Головатюка.

Адвокати підозрюваного повідомили, що у судді Головатюка діагностовано струс мозку, він проходить необхідне лікування і його стан погіршується.

Крім того, адвокати заявляють, що Головатюк не міг усвідомлено підписувати вручене йому правоохоронцями повідомлення про підозру, оскільки в нього на той момент було сильне пошкодження очей.

"Так вийшло, що в момент затримання Головатюка коштів у нього не було виявлено. Вони були знайдені в снігу в декількох метрах ... Але, я так припускаю, що співробітникам СБУ, які брали участь у затриманні, не сподобався той факт, що Головатюк не підняв ці 10 тис. доларів, і вони його таким чином "попросили" це зробити ", - сказав адвокат Сергій Комин.

Водночас з реєстру судових рішень "Українській правді" стали відомі подробиці справи Головатюка.

За версією слідства, Головатюк начебто вимагав хабар від представників ТОВ "Виробниче-будівельне підприємство Укргазкомплект". Він хотів винагороду за позитивне вирішення справи суддями Вищого господарського суду, "не маючи на меті фактично вчиняти такі дії".

ВГСУ прийняв рішення на користь фірми "Укргазкомплект" 11 січня. Цим рішенням суд дозволив "Укргазкомплекту" стягнути 2,93 млн грн. заборгованості із ТОВ "Альтіс – Спецбуд" за підрядні роботи з прокладання інженерних мереж при реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі м.Києва. Рішення прийняли судді ВГСУ – Г.П. Коробенко, Г.А.Кравчук , Г.М. Мачульський.

ВКП "Укргазкомплект" належить В’ячеславу Опанасенку, екс-депутату Бориспільської районної ради від Партії регіонів. У 2002-2006 рр. Опанасенко був парламентським помічником Василя Онопенка, народного депутата від "Блоку Юлії Тимошенко". Василь Онопенко був головою Верховного суду у 2009-2011 рр. і міністром юстиції у 1992-1995 рр.

Як відомо, суддя Любомир Головатюк фігурує в низці журналістських розслідувань, які викривали схему передачі резиденції Межигір’я Януковичу.

14 січня Печерський суд Києва заарештував суддю Господарського суду Києва Любомира Головатюка і встановив заставу в сумі 293 тис. гривень. Суддя вніс заставу і вийшов з-під варти.

12 січня правоохоронці затримали суддю Головатюка за підозрю у вимаганні 16 тис доларів хабара. Він був затриманий при отриманні частини коштів у сумі 10 тисяч доларів.

Ірина Салій, УП