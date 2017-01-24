Хуг похвалився обіцянкою Захарченка не стріляти, коли ОБСЄ пересувається
Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що отримав обіцянку від ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка про дотримування режиму припинення вогню для вільного пересування місії.
Про це повідомляє прес-служба Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у Facebook.
Згідно із повідомленням, у вівторок Хуг зустрівся з Захарченко і підкреслив, що так звана "ДНР" має проявити готовність до співпраці з СЦКК і забезпечити доступ і свободу пересування СММ для ефективного моніторингу.
Він також поставив вимогу, щоб терористи ОРДО дотримувалися режиму припинення вогню, аби працівники ремонтних служб могли вести роботи в зоні бойових дій.
"Пан Захарченко висловив готовність збройних формувань виконувати конкретні прохання СММ щодо вільного пересування і ремонтних робіт", - йдеться у повідомлені.
Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.
Українська правда
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