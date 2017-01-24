Штаб АТО: Обстріл Красногорівки – один з наймасштабніших за місяці
На маріупольському напрямку у населеному пункті Красногорівка противник провів один із наймасштабніших мінометних обстрілів за останні місяці.
Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО
"У Красногорівці російсько-окупаційні війська поводили себе вкрай агресивно, провівши один із наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців на цій ділянці фронту – за неповних три години бойовики зі сторони Старомихайлівки випустили по наших позиціях більше 80 мін різних калібрів", – розповів Мотузяник.
Крім цього на маріупольському напрямку на лінії фронту від Павлополя до Широкиного перестрілки тривали протягом усієї доби. При цьому важке озброєння – міномети – противником застосовувалося тільки на крайньому півдні лише у темну пору доби.
У Новотроїцькому другий день поспіль активним був снайпер противника.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 26 ворожих обстрілів, п’ята частина яких – з мінометів.
На луганському напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, з них 8 було із застосуванням гармат та мінометів. На донецькому – 6, 2 з яких – із застосуванням мінометів.
Також Мотузяник підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, 2 отримали поранення.
Українська правда
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