Штаб АТО: Обстріл Красногорівки – один з наймасштабніших за місяці

На маріупольському напрямку у населеному пункті Красногорівка противник провів один із наймасштабніших мінометних обстрілів за останні місяці.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО

"У Красногорівці російсько-окупаційні війська поводили себе вкрай агресивно, провівши один із наймасштабніших мінометних обстрілів останніх місяців на цій ділянці фронту – за неповних три години бойовики зі сторони Старомихайлівки випустили по наших позиціях більше 80 мін різних калібрів", – розповів Мотузяник.

Крім цього на маріупольському напрямку на лінії фронту від Павлополя до Широкиного перестрілки тривали протягом усієї доби. При цьому важке озброєння – міномети – противником застосовувалося тільки на крайньому півдні лише у темну пору доби.

У Новотроїцькому другий день поспіль активним був снайпер противника.

Всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 26 ворожих обстрілів, п’ята частина яких – з мінометів.

На луганському напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів, з них 8 було із застосуванням гармат та мінометів. На донецькому – 6, 2 з яких – із застосуванням мінометів.

Також Мотузяник підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових не було, 2 отримали поранення.

Українська правда