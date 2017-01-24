Порошенко пригрозив Росії кібератаками у відповідь

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Вівторок, 24 січня 2017, 13:54
zn.ua

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна здатна гідно відповісти на кібератаки Росії.

Про це він заявив під час зустрічі зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо в Гельсінкі.

"Росія здійснює кібератаки не тільки проти України, що було підтверджено. І у нас є дуже сильний кіберпідрозділ, тому Україна може контратакувати", - заявив він, відповідаючи на питання журналіста.

Він додав, що Україна - не єдина мета хакерських атак з боку РФ, вся Європа і США теж страждають від нападів агресора, і це елемент гібридної війни. Тому, вважає президент, міжнародне співтовариство повинне вигадати нову структуру глобальної безпеки.

Як повідомлялося, під час поїздки в Давос Порошенко заявив, що покладає на президента РФ Володимира Путіна відповідальність за проблеми з глобальною безпекою.

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, у 2016 році щомісяця на мережі НАТО проводилися в середньому 500 хакерських атак, що на 60% більше, ніж роком раніше.

Євген Кизилов, УП

Теми: Порошенко Росія хакери
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Коментарі — 1
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IP: 95.135.68.---FLAG24.01.2017 14:26
Колись,в 50-і роки 20-го століття М.С. Хрущов(також - відомий брехун і демагог) погрожував американцям своєю "міццю" і казав,що совдепія виробляє бойові континентальні ракети,як "пиріжки з маком"(насправді - не було жодної ракети,тоді як в американців - їх було сотні)...
Оце я кажу до того,що наш відомий брехун-гарант,бреше так - як і Хрущов - не брехав...
Тільки від брехні Хрущова,була якась користь і головне - він не крав і не знекорвлював совдепію... А цей бреше,краде і знекровлює Україну спільно з своїми "любими друзями" і бандитським олігархатом...
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