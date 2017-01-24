Міноборони: РФ заховала від інспекторів артилерію біля України

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Вівторок, 24 січня 2017, 14:09

Міністерство оборони України заявляє про недопуск української інспекції на місця дислокації артилерійських систем в військових частинах Ростовської області (Росія).

Про це на брифінгу повідомив керівник багатонаціональної інспекційної групи України, яка проводила цю інспекцію Олексій Вершигора, передають Українські новини.

"Інспекційною групою виявлено і візуально підтверджено значне скупчення артилерійських систем різних типів в районі Новочеркаська ... Доступ інспекційної групи на даний об'єкт був заборонений. Фотографування зазначеної артилерії також було заборонено", - заявив він.

При цьому Вершигора зазначив, що не виключає використання цієї артилерії для комплектування частин 150 мотострілецької дивізії, а також проросійських терористичних угруповань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У той же час він підкреслив, що до складу інспекційної комісії також входили представники Канади та Данії.

Як повідомив Вершигора, на цей момент в РФ вже сформовано штаб 150 мотострілецької дивізії в населеному пункті Персіановський в Ростовській області (50 км від державного кордону з Україною).

Вершигора повідомив, що ведеться активне переміщення бойової техніки для зосередження в прикордонних з Україною районах Ростовської області.

Крім того, на 90% добудоване військове містечко для тривалої дислокації цієї дивізії.

Також Вершигора зазначив, що ніяких санкцій за порушення Віденського документу 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки Росією не передбачено.

Як повідомлялося, Україна звинувачує Росію в порушенні Віденського документу про зміцнення безпеки в зв'язку з формуванням нової військової дивізії у українського кордону.

Теми: Міноборони
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