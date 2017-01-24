Прикордонники впіймали бойовика, який захоплював СБУ в Донецьку

В контрольному пункті в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прикордонники затримали українця, який перебував у складі незаконних збройних формувань на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Вже під час проведення фільтраційних заходів правоохоронці встановили, що даний громадянин є учасником НЗФ та у період з 2014 року до січня 2015 року перебував у складі одного з батальйонів російських найманців", - йдеться у повідомленні.

"Також 32-річний українець розповів, що під час масових заворушень в 2014 році він брав участь у захопленні будівлі СБУ в м. Донецьк та ніс службу на блокпостах", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що його передали співробітникам Нацполіції для з’ясування всіх обставин.

Українська правда