ГПУ озвучила зарплати Холодницького і Луценка

3806 переглядів
1
Вівторок, 24 січня 2017, 14:32

Заробітна плата заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за грудень склала 250 979 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".

Оклад прокурора склав 57 600 гривень.

Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 202 038 гривень.

У листопаді зарплата Холодницького склала 174,4 тис. гривень.

У той же час заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за грудень склала 55 180 гривень.

Після вирахування податків та зборів Луценко отримав 44 421 гривню.

У листопаді зарплата Луценка склала 63,6 тис. гривень.

Як відомо, до держбюджету закладають високі зарплати для працівників антикорупційних органів, щоб гарантувати їхню незалежність і усунути корупційні ризики.

Теми: Генпрокуратура Антикорупційна прокуратура зарплати
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Україні почали судити Губарєва 24 січня 2017, 13:17
Суддю, затриманого на хабарі, відсторонили від посади 24 січня 2017, 12:06
Замість Януковича в ГПУ приїде захист 23 січня 2017, 23:58
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 92.112.70.---Sawradym24.01.2017 14:50
Як відомо, до держбюджету закладають високі зарплати для працівників антикорупційних органів, щоб гарантувати їхню незалежність і усунути корупційні ризики.

Чудово, тільки лиш потрібно ще додати такий же рівень відповідальності. Не впорався - допобачення, зкурвився - отримуй ув`язнення і вовчий білет. Отоді ці паскуди почнуть дорожити цим місцем і цією зарплатнею, а зараз для них то лиш приємний бонус "на каву".
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Міноборони: РФ заховала від інспекторів артилерію біля України
Порошенко пригрозив Росії кібератаками у відповідь
Штаб АТО: Обстріл Красногорівки – один з наймасштабніших за місяці
Комунальники почали перевіряти квартири без лічильників на воду
Усі новини
ФОТО

Жіночий марш проти Трампа: Різкі промови Джадд, Шер, Йохансон і лайка Мадонни

I/am/from

Надя Пожарська розповідає про дитинство в США, Китаї та Великобританії