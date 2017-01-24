Глава СММ ОБСЄ заявив про зміни в роботі місії

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Вівторок, 24 січня 2017, 14:48

Міноборони України виступає за вільне пересування та доступ до об’єктів спостерігачів СММ ОБСЄ.

Про це під час зустрічі у вівторок із головою СММ ОБСЄ Ертурулом Апаканом заявив міністр оборони України Степан Полоторак, передає прес-служба Міноборони.

Полторак зазначив, що діяльність Збройних Сил України спрямована на чітке дотримання вимог Мінських домовленостей та виконання взятих Україною зобов’язань стосовно врегулювання ситуації виключно політико-дипломатичним шляхом.

"Україна повністю підтримує позицію щодо вільного пересування співробітників Місії та безперешкодному доступі до об’єктів", – наголосив Полторак.

У ході зустрічі Апакан наголосив, що цього року зміниться концепція роботи спостерігачів. "Ми плануємо розшитими географію роботи наших спостерігачів, збільшити присутність співробітників Місії у конфліктних зонах та працюємо над диверсифікацію діяльності", – зазначив він. Він подякував українській стороні за підтримку.

Як відомо, заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що отримав обіцянку від ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка про дотримування режиму припинення вогню для вільного пересування місії.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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