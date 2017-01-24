Скорочення на фабриці Roshen у Липецьку розтягнуть до листопада

До управління праці й зайнятості Липецької області РФ надійшло повідомлення про масове скорочення персоналу на Липецькій кондитерській фабриці "Рошен".

Як повідомив російському "Интерфаксу" перший заступник начальника управління Віктор Кірей, на фабриці планують скоротити 697 осіб – і почнуть скорочення у двадцятих числах квітня.

"Приблизно половину працівників буде скорочено у квітні-травні, решту – до листопада", – уточнив він.

Так, 209 операторів лінії з виробництва харчової продукції звільнять із квітня до червня, 44 старших оператори лінії – у травні-червні, 87 укладальників-пакувальників – у квітні-травні.

Із травня до вересня заплановано скоротити 10 начальників відділів, у травні-червні – 23 ремонтників, у вересні-жовтні – трьох інженерів, у жовтні-листопаді – заступника головного бухгалтера.



За словами Кірея, управління праці й зайнятості планує сприяти працівникам фабрики у подальшому працевлаштуванні.

"Ми будемо взаємодіяти з працівниками фабрики. Учора збиралися в заступника голови адміністрації міста для того, щоб обговорити, як діяти, щоб допомогти людям. Будемо взаємодіяти з роботодавцями для того, щоб організувати консультації", – сказав російський чиновник.



"У найближчому майбутньому повинні подати списки з персональними даними, тоді будемо предметно вести мову з працівниками, щось пропонувати, шукати варіанти", – додав він.

Як відомо, Липецька кондитерська фабрика "Рошен" входить в українську корпорацію "Roshen", якою володіє президент Петро Порошенко, але вже рік управляє "сліпий траст".

В Україні багато хто дорікав Порошенкові за те, що він і не продав корпорацію, і не закриває фабрику в Росії, сплачуючи податки агресору. У Липецьку ж працівники просили не закривати фабрику, бо там проблематично знайти роботу.

20 січня 2017 року стало відомо, що "Roshen" планує призупинити виробництво на Липецькій фабриці у квітні поточного року з економічних і політичних причин.

Російська влада готова перезапустити липецьку фабрику з новим інвестором.

Олена Рощенко, УП