Мін'юст вигадав швидший спосіб прозорого відбору головного люстратора

1032 перегляди
1
Вівторок, 24 січня 2017, 15:52

Міністр юстиції Павло Петренко запропонував громадським організаціям більш швидкий спосіб відбору спостерігачів, які будуть стежити за конкурсом на керівника люстраційного департаменту Мін'юсту.

Про це він повідомив у Facebook.

"Офіційна процедура відбору представника від громадськості займає більше місяця. У нас немає часу займатися цією бюрократичною тяганиною. Тому ми обрали більш простий і демократичний шлях, залучаючи в якості спостерігачів з дорадчим голосом представників усіх громадських об’єднань. Саме так проходив і попередній конкурс", - зауважив міністр.

У зв'язку з цим він закликав представників ГО, які опікуються питаннями люстрації та боротьби із корупцією і мають досвід та позитивну репутацію в цій сфері, надати імена своїх представників, яких буде долучено до процесу визначення переможця конкурсу.

"Зі свого боку підтверджую, що проведення повторного конкурсу на посаду керівника люстраційного департаменту Мін'юсту буде таким же публічним і прозорим, як і попередній конкурс", - додав Петренко.

Як повідомлялося, у вівторок, 24 січня, Міністерство юстиції не змогло обрати директора департаменту з питань люстрації і оголосило повторний конкурс, який пройде з 1 по 3 березня цього року.

Українська правда

Теми: Петренко Мін'юст люстрація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За "законом Савченко" на волю вийшли тисяча вбивць – Петренко 20 грудня 2016, 12:58
Петренко: депутатів підкуповують, щоб вони не прийняли спецконфіскацію 20 грудня 2016, 12:20
Міністр юстиції – про спецконфіскацію, декларації, НАЗК, позови проти Росії та реконструкцію Лук'янівки 20 грудня 2016, 10:26
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 92.113.40.---Дідусь Іванович24.01.2017 16:17
Замість народу не має права ніхто нікому надавати владу.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
НАБУ затримало 3 підозрюваних у "газовій справі" Онищенка
СБУ перевіряє на "антидержавність" слова Пінчука
Міноборони: РФ заховала від інспекторів артилерію біля України
Порошенко пригрозив Росії кібератаками у відповідь
Усі новини
Лайфхак

Обіцянки собі та 7 порад, як їх дотриматися

Фото

Як виглядають японські сніговики