НАБУ затримало 3 підозрюваних у "газовій справі" Онищенка

1298 переглядів
1
Вівторок, 24 січня 2017, 16:09

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування".

Затримання відбулося 24 січня під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє НАБУ.

Затриманих підозрюють у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

За версію слідства, ці особи сприяли організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Зараз готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як відомо, 100% публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування" належать державі.

Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях з газом держкомпанії "Укгазвидобування".

За версією слідства, з січня 2013-го по січень 2016 року компанії, підконтрольні Онищенку, перепродавали куплений в держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а потім реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали збитки на суму близько 3 млрд грн.

У липні 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Онищенко, однак на момент голосування нардеп вже втік за кордон.

Онищенко заперечує свою провину і заявляє, що влада використовувала його у своїх корупційних схемах.

У грудні минулого року Служба безпеки України звинуватила Онищенка у зв'язках зі спецслужбами Росії.

А Онищенко заявив, що володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, які компрометують президента Петра Порошенка та його оточення.  8 грудня НАБУ почало розслідування щодо "плівок Онищенка".

Олена Рощенко, УП

Теми: Онищенко НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Холодницький переказав допит Онищенка: "бла-бла-бла" 12 січня 2017, 13:22
Глава НАБУ не виключає, що Порошенко свідчитиме у справі Онищенка 10 січня 2017, 21:58
Суд передав "Укргазвидобуванню" газ компанії Онищенка: реалізувати 5 січня 2017, 12:04
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.16.76.---Іван Сердюк24.01.2017 16:18
Затримувати затримують, а до кінця доведуть справи? Чи буде так як з Лещенко і усіма друзями їхніми? Углава з Саакашвілі добре пригрілися у НАБУ, це в їхніх рукаї хороший інструмент проти політичних опонентів!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
НАБУ затримало 3 підозрюваних у "газовій справі" Онищенка
СБУ перевіряє на "антидержавність" слова Пінчука
Міноборони: РФ заховала від інспекторів артилерію біля України
Порошенко пригрозив Росії кібератаками у відповідь
Усі новини
Лайфхак

Обіцянки собі та 7 порад, як їх дотриматися

Фото

Як виглядають японські сніговики