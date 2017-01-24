СБУ запобігла фінансуванню тероризму в ОРДО

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Вівторок, 24 січня 2017, 18:08

Служба безпеки України попередила спробу створення каналу фінансування тероризму шляхом продажу металобрухту з ОРДО.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що ватажки так званої "ДНР" для фінансування бойовиків налагодити нелегальне вивезення металобрухту з ОРДО. Через підконтрольні комерційні структури, які мають дозволи на перевезення товарів через лінію розмежування, вони вивозили продукцію на контрольовану українською владою територію для перепродажу.

На залізничному пункті пропуску "Костянтинівка" бійці спецслужби затримали та наклали арешт на 19 вагонів, в яких перевозився металобрухт. За інформацією СБУ, це була перша спроба представників терористів незаконно вивезти лом чорних металів.

Затримані вагони з металобрухтом оцінюються у майже 6 млн гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 КК (фінансування тероризму).

Як повідомлялося, ще влітку 2015 року влада України змінила правила перетину і перевезення товарів через лінію розмежування на Донбасі.

Серед іншого було заборонено перевезення через кордон неконтрольованих територій усіх товарів, крім гуманітарної допомоги, - за винятком залізничного транспорту.

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Українська правда

Теми: СБУ Донбас тероризм фінанси
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