У США завели справу на кореспондента Russia Today

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Вівторок, 24 січня 2017, 19:15

Щодо кореспондента пропагандистського телеканалу Russia Today Олександра Рубінштейна завели справу про участь в масових заворушеннях у Вашингтоні в день інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

"Ми підтверджуємо, що проти нашого журналіста заведено справу про участь в масових заворушеннях. Співробітник зараз на свободі. Слухання будуть в лютому", - заявили в прес-службі.

За даними телеканалу, Рубінштейну за цим звинуваченням загрожує до 10 років позбавлення волі або штраф у розмірі 25 тисяч доларів.

Головний редактор телеканалу Маргарита Сімоньян написала в твіттері, що не коментуватиме ситуацію на прохання юристів.

Рубінштейна затримали 20 січня в день інавгурації президента США Дональда Трампа.

Він висвітлював протести в Вашингтоні.

Як стверджує RT, кореспондента доставили у відділення поліції, хоча він показав своє посвідчення журналіста.

Раніше The Guardian повідомила про порушення аналогічної справи стосовно ще одного журналіста - співробітника американського видання Vocati Евана Енджела.

Дождь

Теми: США ЗМІ
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IP: 176.57.58.---MartinK24.01.2017 19:32
ах уєть. це ж реально політичні переслідування почаоися.Трамповщина якась.
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