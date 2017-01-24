Опоблок заступився за Пінчука

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Вівторок, 24 січня 2017, 23:46

Опозиційний виступив з вимогою до влади припинити тиск, який вона нібито чинить на бізнесмена Віктора Пінчука після виходу його статті в The Wall Street Journal.

Про це йдеться в заяві політсили, оприлюдненій у вівторок ввечері.

"Розпочате СБУ розслідування щодо публікації в американському ЗМІ - це переслідування за відкритий виклад своєї громадянської позиції", - вважають в Опоблоці.

"Розслідування СБУ з формулюванням "семантико-текстуальна перевірка" може бути застосоване проти будь-якого журналіста, політика або простого громадянина. Фактично цим оголошена внутрішня "гібридна війна" проти громадянського суспільства в Україні - шляхом дискредитації та залякування найактивніших і думаючих громадян", - заявили в політсилі.

Опоблок вимагає від СБУ припинити "переслідування Віктора Пінчука, яке створює небезпечний прецедент".

Як відомо, СБУ перевіряє висловлювання олігарха Віктора Пінчука.

Перед новим роком  в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ.

Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати "Український сніданок" Пінчука в рамках форуму в Давосі.

Українська правда

Теми: Пінчук Опозиційний блок
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