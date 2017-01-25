Міятович засудила цензуру на окупованому Донбасі і переслідування Семени

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Середа, 25 січня 2017, 00:33

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засудила погіршення ситуації зі свободою слова в постраждалих від конфлікту регіонах України.

Про це йдеться у її заяві, оприлюдненій на сайті ОБСЄ.

"Після останньої доповіді глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ представник з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович у вівторок засудила тривале погіршення свободи та безпеки журналістів в потерпілих від конфліктів частинах України", - повідомили з організації.

Посол Ертугрул Апакан 19 січня, зокрема доповів про факти, які свідчать про тривале обмеження свободи висловлювання думок та свободи засобів масової інформації в районах, не контрольованих урядом України, у тому числі заборону понад 350 веб-сайтів, а також продовження обмеження доступу до українських друкованих ЗМІ, радіо та телебачення.

Особливе занепокоєння, за його словами, викликають тривалі погрози та залякування працівників засобів масової інформації, а також арешти блогерів Едуарда Неделяєва та Геннадія Бенитського.

На думку Міятович, як і у випадку з Кримом, тривале погіршення ситуації зі свободою слова та вільних ЗМІ в постраждалих від конфлікту районах України є дуже тривожним.

Окрім того, представник ОБСЄ вчергове згадала про ситуацією з кримським журналістом Миколою Семеною, якому загрожує до 5 років російської в'язниці.

"Випадок Семени нагадує усім нам про деспотичну практику змушування замовкнути своїх критиків у Криму", - сказала Міятович.

"Абсолютно неприйнятним є переслідування журналіста за висловлення його поглядів", - додала вона, закликавши зняти усі звинувачення проти Семени.

Українська правда

Теми: ОБСЄ ЗМІ
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