Підозрюваний у вбивстві поліцейських у Дніпрі хоче суду присяжних

483 перегляди
0
Середа, 25 січня 2017, 00:49

Олександр Пугачов, який підозрюється у вбивстві поліцейських в Дніпрі 25 вересня, просить, щоб його справу розглядав суд присяжних.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, минулого тижня відбувся суд, який розглянув питання і продовжив Пугачову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Крім того, Пугачову письмово повідомлено про підозру за статтями 348, ч. 1 ст. 263, ч. 1 статті 262, а також про кримінальне провадження за фактом вбивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі – 115 стаття.

Наразі матеріали справи направлені до суду.

"Суд вивчить матеріали справи і буде призначено судовий розгляд. Справа буде розглядатися в суді за територіальністю скоєння кримінального правопорушення", - зазначив Тракало.

Він додав, що під час минулого судового засідання Пугачов заявив клопотання про розгляд справи судом присяжних, однак рішення з цього питання ще не ухвалювалося.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга  Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Українська правда

Теми: поліція Дніпро
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Через стрілянину в "бурштиновому райцентрі" звільнили поліцейських 24 січня 2017, 22:28
Підозрювану у вбивстві міліціонерів випустили під заставу 24 січня 2017, 21:39
Троян не прийшов на тестування на голову Нацполіції, бо у відпустці - джерело 24 січня 2017, 17:32
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Гройсман назвав львівських чиновників безпорадними і дав доручення
Ляшко віддав 15 мільйонів за будинок у Конча-Заспі
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо захисту журналістів. Україну не критикували
Один військовий отримав поранення у зоні АТО у вівторок
Усі новини
Заява редакції

В окупованому Криму заблокували доступ до "Історичної правди"

ФОТО

Жіночий марш проти Трампа: Різкі промови Джадд, Шер, Йохансон і лайка Мадонни