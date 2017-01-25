Свідки у "суді" над Чийгозом не впізнають власних свідчень

64 перегляди
0
Середа, 25 січня 2017, 02:59

Адвокати у "справі 26 лютого" висловили сумніви в тому, що свідчення сторони обвинувачення не сфальсифіковані під час слідства.

Про це пише Крим.Реалії.

Під час засідання підконтрольного РФ Центрального районного суду Сімферополя 20 січня допитали кількох свідків, свідчення яких істотно відрізнялися від тих, що вони дали раніше під час попереднього слідства.

Один зі свідків, Микола Козицький, працював у лютому 2014 року начальником відділу експлуатаційного режиму Верховної Ради АР Крим. 26 лютого, під час мітингу кримських татар і проукраїнських активістів біля будівлі Верховної Ради, він перебував усередині приміщення і спостерігав за тим, що відбувається на вулиці з вікон.

За словами свідка, ніяких сутичок між проукраїнськими активістами і проросійськими активістами партії "Русское единство", які протидіяли проведенню мітингу, він не бачив. Однак у його попередніх свідченнях стверджується, що "радикально налаштовані учасники мітингу, які кричали "Аллах Акбар", "Слава Україні", "Крим – це Україна", рушили від фонтану в бік прихильників партії "Русское единство" і почали їх бити".

"Це що, в моїх свідченнях таке?" – здивувався свідок, після чого суд перевірив, чи його підпис стоїть під свідченнями.

Аналогічні протиріччя були виявлені у свідченнях головного спеціаліста міськадміністрації Марини Шаповалової, яка стверджувала, що не приймала заяви на проведення мітингу у представника "Русского единства", а повідомлення від Меджлісу надійшло вранці 26 лютого.

Слідчий в її свідченнях написав, що повідомлення були прийняті адміністрацією.

Заступник начальника поліції по Красногорському району Павло Поросенко також виступив 20 січня як свідок. Поліцейський розповів, що керував групою з десяти міліціонерів, які здійснювали охорону правопорядку під час мітингу, ніяких правопорушень не спостерігав. При цьому в попередніх свідченнях йдеться про масові бійки, які нібито були між прихильниками цілісності України і "Русского единства".

"Сьогодні допитали чотирьох свідків. Після кожного допиту оголошувалися попередні свідчення через безліч протиріч. Їх дійсно багато, тому у нас, адвокатів та підсудних, дуже багато питань, як складалися ці протоколи допитів, яким чином підписувалися, і з цього приводу адвокати навіть висловлювалися про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які давали і брали свідчення, – зазначив адвокат Едем Семедляєв.

Раніше адвокат Микола Полозов стверджував, що в "суді" у справі Чийгоза речові докази у вигляді відеозаписів з мітингу 26 лютого 2014 року спростовують свідчення потерпілих.

Теми: Крим Меджліс
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Відематеріали у справі Чийгоза суперечать аргументам обвинувачення 25 січня 2017, 01:39
Окупований Крим обійшовся бюджету РФ в 1,34 мільярда доларів 24 січня 2017, 17:49
В окупованому Криму заблокували "Історичну правду" 24 січня 2017, 11:28
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Гройсман назвав львівських чиновників безпорадними і дав доручення
Ляшко віддав 15 мільйонів за будинок у Конча-Заспі
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо захисту журналістів. Україну не критикували
Один військовий отримав поранення у зоні АТО у вівторок
Усі новини
Музика тижня

Плейлист від співзасновника dontstop.agency Катерини Скуридіної

Стиль

Джейкобс і Форд не хочуть одягати Трамп, "Marchesa" прощається з Обамою