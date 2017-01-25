Свідки у "суді" над Чийгозом не впізнають власних свідчень

Адвокати у "справі 26 лютого" висловили сумніви в тому, що свідчення сторони обвинувачення не сфальсифіковані під час слідства.

Про це пише Крим.Реалії.

Під час засідання підконтрольного РФ Центрального районного суду Сімферополя 20 січня допитали кількох свідків, свідчення яких істотно відрізнялися від тих, що вони дали раніше під час попереднього слідства.

Один зі свідків, Микола Козицький, працював у лютому 2014 року начальником відділу експлуатаційного режиму Верховної Ради АР Крим. 26 лютого, під час мітингу кримських татар і проукраїнських активістів біля будівлі Верховної Ради, він перебував усередині приміщення і спостерігав за тим, що відбувається на вулиці з вікон.

За словами свідка, ніяких сутичок між проукраїнськими активістами і проросійськими активістами партії "Русское единство", які протидіяли проведенню мітингу, він не бачив. Однак у його попередніх свідченнях стверджується, що "радикально налаштовані учасники мітингу, які кричали "Аллах Акбар", "Слава Україні", "Крим – це Україна", рушили від фонтану в бік прихильників партії "Русское единство" і почали їх бити".

"Це що, в моїх свідченнях таке?" – здивувався свідок, після чого суд перевірив, чи його підпис стоїть під свідченнями.

Аналогічні протиріччя були виявлені у свідченнях головного спеціаліста міськадміністрації Марини Шаповалової, яка стверджувала, що не приймала заяви на проведення мітингу у представника "Русского единства", а повідомлення від Меджлісу надійшло вранці 26 лютого.

Слідчий в її свідченнях написав, що повідомлення були прийняті адміністрацією.

Заступник начальника поліції по Красногорському району Павло Поросенко також виступив 20 січня як свідок. Поліцейський розповів, що керував групою з десяти міліціонерів, які здійснювали охорону правопорядку під час мітингу, ніяких правопорушень не спостерігав. При цьому в попередніх свідченнях йдеться про масові бійки, які нібито були між прихильниками цілісності України і "Русского единства".

"Сьогодні допитали чотирьох свідків. Після кожного допиту оголошувалися попередні свідчення через безліч протиріч. Їх дійсно багато, тому у нас, адвокатів та підсудних, дуже багато питань, як складалися ці протоколи допитів, яким чином підписувалися, і з цього приводу адвокати навіть висловлювалися про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які давали і брали свідчення, – зазначив адвокат Едем Семедляєв.

Раніше адвокат Микола Полозов стверджував, що в "суді" у справі Чийгоза речові докази у вигляді відеозаписів з мітингу 26 лютого 2014 року спростовують свідчення потерпілих.