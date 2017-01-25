До Литви прибула перша група солдатів Бундесверу

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Середа, 25 січня 2017, 03:41

Перші групи німецьких та бельгійських військових прибули  до Литви в рамках місії з посилення східного флангу НАТО.

Про це пише DW.com.

17 німецьких солдатів координуватимуть прибуття і розміщення батальйону НАТО у складі 1200 військових, яким командуватиме Німеччина. Загалом до Литви до кінця лютого у кілька етапів відправлять 450 військових Бундесверу та велику кількість озброєння, зокрема танків, повідомляє інформагенція AFP. До німецьких солдатів у складі батальйону приєднаються військові з Бельгії, Нідерландів та Норвегії. Батальйон розміститься на базі "Рукла".

Цього ж дня до Литви прибула і перша група бельгійських військових. Близько 30 прибули літаком, а ще більше сотні - кораблем до портового міста Клайпеди разом з військовою технікою, повідомляє інформагенція AP. Клайпеда розташована приблизно в 60 кілометрах від кордону з російською Калінінградською областю, де Росія розмістила свої ракетні комплекси "Іскандер".

Як відомо, минулого літа на саміті НАТО ухвалили рішення про розміщення в країнах Балтії та Польщі чотирьох батальйонів НАТО з метою посилення східного флангу Альянсу та стримування можливої агресії з боку Росії. 

Як повідомлялось, близько 3 тисяч військових США, більше 80 танків і сотні броньованих машин вже прибули до Польщі.

Теми: Литва Німеччина Бельгія НАТО Росія
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