Справа 2 травня: Фучеджі, який втік з країни, оформив українську пенсію

Колишній заступник начальника УМВС України в Одеській області, фігурант ряду кримінальних справ щодо подій весни 2014 року Дмитро Фучеджі протягом 1,5 років після своєї втечі з України отримував полковничу пенсію.

Про це пише Думская.net.

Слідчі Головного слідчого управління Генпрокуратури в ході розслідування кримінальних проваджень № 42014160000000186 (за фактом масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 роки) і № 42014000000001126 (щодо Дмитра Фучеджі) встановили, що в жовтні 2014 року співробітники обласного управління МВС подали до Пенсійного фонду документи для призначення пенсії з власноручними підписами Дмитра Фучеджи, а працівники ПФУ оформили йому пенсію.

В результаті з листопада 2014 року по квітень 2016 йому було нараховано та виплачено понад 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, Дмитра Фучеджі підозрюють в перевищенні службових повноважень під час штурму міського управління міліції 4 травня 2014 року - тоді він прийняв рішення звільнити і випустити затриманих на Куликовому полі "антимайданівців". Наступного дня він залишив Україну і з червня 2014 року перебуває в розшуку. Крім того, Фучеджі є фігурантом кримінальних проваджень, відкритих за події 25 листопада 2013 року і 19 лютого 2014 року.

Як пише видання, ситуація з пенсією Фучеджі неоднозначна. Якщо він був звільнений з міліції "за статтею" (як його начальник Петро Луцюк), то пенсію нараховували і виплачували незаконно. Якщо ж перед втечею з України та оголошенням в розшук колеги дали полковнику можливість написати рапорт на звільнення за власним бажанням, то ніякого криміналу в цій ситуації може і не бути: підписи на заяві - власноручні, а всі документи подані за дорученням. Що, втім, не виключає можливого варіанту особистої присутності розшукуваного Фучеджі при оформленні.

Також не виключається і зовсім вже кримінальний варіант: вислугою років і послужним списком міліціонера скористалися шахраї, які оформили підроблені документи і півтора року знімали гроші з пенсійної картки. Що і як відбувалося насправді - все це з'ясовує слідство, в рамках якого пройшли виїмки документів і графологічні експертизи.