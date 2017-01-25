TI Україна: безкарність і суди тягнуть Україну на корупційне дно

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Середа, 25 січня 2017, 10:32

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин вважає, що безкарність і недієве правосуддя не дають Україні здійснити прорив у подоланні корупції:

Так він прокоментував позицію України в Індексі сприйняття корупції за 2016 рік, повідомляє "Transparency International – Україна".

"За останні роки  Україна пройшла багато випробувань і досягла певних позитивних змін на рівні розкриття публічних фінансів, нетерпимості населення до корупції, нового антикорупційного законодавства", – зазначив він.

"Але безкарність, яку досі відчувають корупціонери, зводить нанівець позитивні досягнення і не дає реформі відбутися. Відсутність результатів по поверненню коштів режиму Януковича і його соратників – яскраве цьому свідчення", – додав Юрчишин.

"Якщо не відбудеться реального очищення системи правосуддя – ми не зможемо розімкнути коло безкарності і перейти на якісно новий рівень. Покращення СРІ неможливе без прозорої, справедливої судової системи, яка буде надійною для інвесторів та бізнесу", – переконаний він.

Аналітик TI-Україна Олександр Калітенко в інтерв’ю DW також сказав, що зростання в індексі СРІ на 2 бали "є недостатнім для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією своїм головним пріоритетом".

"Відсутність дієвої судової системи і фактична безкарність корупціонерів тримають Україну на "корупційному дні", – сказав він.

"Незважаючи на проведення реформ, пересічні громадяни і український бізнес, міжнародні спостерігачі наразі скептично налаштовані щодо успішності боротьби з корупцією в Україні. Є високі очікування. Та інститути, що покликані забезпечувати верховенства права, на жаль, є слабкими", – пояснив експерт.

Він нагадав, що не покарані Віктор Янукович і його соратники, не повернено державі активи, та й на факти корупції чинної влади "не було належної реакції".

Калітенко зазначив, що є певні результати у НАБУ, де розслідують вже 25 проваджень за аналізом електронних декларацій, а от "результатів НАЗК досі немає".

"До бюджету поверненуто близько 400 мільйонів гривень завдяки ліквідації різних "схем" у "Запоріжжяобленерго", "Укргазвидобуванні", справі військового прокурора сил АТО Кулика тощо. Але є і багато перешкод. Як приклад – справа судді Чауса...", – сказав експерт.

 

Тransparency International Україна пропонує 5 кроків для реальних антикорупційних змін:

  1. Створити ефектНовиниивну та дієву систему антикорупційного правосуддя із залученням іноземних спеціалістів у якості нейтральних спостерігачів та партнерів. Очистити політичну верхівку від корупціонерів та покарати їх.
  1. Повернути активи, вкрадені у держави колишнім президентом Віктором Януковичем та його поплічниками. Забезпити суд над ними.
  1. Негайно розпочати перевірку е-декларацій та моніторингу стилю життя, забезпечити відповідне покарання, яке б не було вибірковим.
  1. Розширити повноваження Національного антикорупційного бюро, дозволивши йому незалежно прослуховувати посадовців.
  1. Провести аудит та знизити ступінь секретності в секторі безпеки та оборони за напрямками: статті держбюджету, річні плани держзакупівель, інформація про проведення закупівель та укладені контракти.

Олена Рощенко, УП

Теми: корупція рейтинг
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев25.01.2017 10:46
Наша влада, як "Моісей", взялися водити країну "по пустелі" до Європи. Водили, водили, а у підсумку опиняємося "разом з Росією на 131 місці ще з Іраном, Казахстаном та Непалом". Українцям слід збагнути, що для цієї влади (моїсеїв) корупція є нездоланною перепоною.
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