Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову готують оновлене обвинувачення.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мені буде пред'явлено звинувачення в новій редакції (висуненння обвинувачення). Що це означає, я не дуже розумію. Після "зустрічі" розповім в рамках дозволеного", - написав він. У свою чергу спільнота "Кримські політв'язні" повідомила, що швидше за все, до матеріалів справи Умерова долучать лінгвістичну експертизу.

12 травня ФСБ в окупованому Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст. 280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації.

Умеров заявляв, що його слова в передачі неправильно переклали.

Українська правда