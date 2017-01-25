Умерову готують оновлене обвинувачення

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Середа, 25 січня 2017, 11:11

Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову готують оновлене обвинувачення.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мені буде пред'явлено звинувачення в новій редакції (висуненння обвинувачення). Що це означає, я не дуже розумію. Після "зустрічі" розповім в рамках дозволеного", - написав він. У свою чергу спільнота "Кримські політв'язні" повідомила, що швидше за все, до матеріалів справи Умерова долучать лінгвістичну експертизу.

12 травня ФСБ в окупованому Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст. 280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації.

Умеров заявляв, що його слова в передачі неправильно переклали.

Українська правда

Теми: Меджліс Крим
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