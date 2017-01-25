Троян і Крищенко знялися з конкурсу на посаду голови Нацполіції

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Середа, 25 січня 2017, 11:53

В.о. голови Національної поліції Вадим Троян і керівник Нацполіції Києва Андрій Крищенко зняли свої кандидатури з конкурсу на посаду голови Національної поліції України.

Про це вони повідомили у Facebook.

"Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об'єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. В першу чергу це пов'язано з трагічними подіями на Київщині", - написав Крищенко.

"Так буває - і треба поважати Закон. Прийняв рішення не продовжувати участь в конкурсній процедурі на посаду голови Національної поліції України", - заявив на своїй сторінці Троян.

У якості пояснення такого кроку Крищенко виклав у соцмережу відео, в якому розповідає, що вже надіслав листа про відмову членам виборчої комісії. Причина, за його словам, полягає в тому, що за його керівництва сталася кривава перестрілка між правоохоронцями в Княжичах, що під Києвом, у якій загинуло п'ятеро.

"Я не можу продовжувати брати участь у конкурсі, маючи таку подію, за яку дійсно несу безпосередню відповідальність", - пояснив він.

Троян пояснив свою відмову тим фактом, що його стаж не відповідає посаді.

"Кваліфікаційні вимоги, стаж роботи в галузі права: комісія уважно (і це правильно) порахувала мій стаж роботи в галузі права та запросила у мене довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, в якій працював. Я не стану готувати таку довідку. Моя думка - голова поліції України повинен бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам закону - без поправок, дописувань та натяжок", - сказав він.

За словам Трояна, йому не вистачило близько 20 місяців стажу для того, аби повністю відповідати вимогам до голови Нацполіціії.

Як повідомлялося, 24 січня Троян і Крищенко не прийшли на тестування на посаду голови Нацполіції. Стосовно відсутності Трояна "Українській правді" пояснили в МВС, що він не з'явився, оскільки перебуває у відпустці.

Як відомо, у ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Броварського району на Київщині під час спецоперації у результаті перестрілки між працівниками поліції та ДСО, які мали затримати озброєну банду, загинули 5 правоохоронців. Зараз Генеральна прокуратура підозрює у службовій недбалості керівників поліцейської спецоперації в Княжичах.

Українська правда

Теми: поліція Київ
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