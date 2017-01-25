ФСБ у Криму затримала адвоката кримських татар Полозова

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Середа, 25 січня 2017, 12:27

Захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова затримали працівники Федеральної служби безпеки в анексованому Росією Криму.

Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк у Twitter.

"Адвоката Миколу Полозова затримали співробітники ФСБ у Криму. Шестеро осіб", – повідомив він.

"Везуть в управління для допиту. Слідчий Скрипка попереджав про привід для допиту як свідка у справі Ільмі Умерова", – додав журналіст.

Наумлюк додав у Facebook, що Полозов щойно прилетів після виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи – і одразу по приїзду до готелю на Сєрова його затримали".

Він вважає, що Полозова хочуть виключити зі справи Умерова в якості захисника.

"Ну й спроба залякати, щоб не працював у Криму по справах кримських татар", – додав журналіст.

Умеров вважає, що йому готують оновлене звинувачення.

Раніше Полозов побоювався,, що ФСБ спробує силоміць доставити його на допит у справі підзахисного.

У листопаді 2016 року Полозов заявляв, що слідчий ФСБ у справі Умерова, якого РФ звинувачує в "сепаратизмі", намагається усунути його з процесу, перевівши в статус свідка і домагаючись допиту адвоката.

"Ніяких підстав для допиту мене в якості свідка у слідчого немає. Закон про адвокатську діяльність і адвокатурі Російській Федерації, стаття 8, накладає пряму заборону на допит адвоката як свідка з тим обставинам, які йому стали відомі у ході надання юридичної допомоги", – стверджував захисник кримських татар.

Полозов звертався до Адвокатської палати Москви по підтримку.

Теми: Крим ФСБ права людини Політв'язні
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