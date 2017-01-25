Балчун і Омелян посварились на засіданні. Гройсману передали документи

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Середа, 25 січня 2017, 13:12

Міністр інфраструктури розкритикував політику уряду і керівництва "Укрзалізниці" і передав прем’єр-міністру документи щодо корупційної діяльності на залізниці.

Про це він заявив на засіданні уряду 25 січня.

"Нерозбериха по судово-позовній роботі призвела до того, що за останні кілька місяців "Укрзалізниця" програла судів на близько 2 мільярда гривень", - повідомив Омелян.

"В мене питання до пана Балчуна також. Як працюється з паном Михальчуком? Наскільки добре підтримує пан Дубневич. Втрата від корупційних дій на 1 мільярд гривень у 2016 році. Це звідки? Хто ці особи? Чим займаються заступники регіональних залізниць з питань реформи, з питань корупції?", - зазначив Омелян.

"Щодо кадрових призначень – вони божевільні. Така компанія може собі дозволити кращих фахівців ринку, не з заходу, з України, але найкращих", - заявив він.

"Бо це не іграшки. Це не компанія з виробництва велосипедів", - сказав Омелян.

Омелян передав Гройсману факти, зібрані міністерством інфраструктури і зазначив, що сподівається на подальшу фахову дискусію за участю прем’єр міністра.

У свою чергу Гройсман зазначив: "Я би попросив. Може, передайте в НАБУ краще. Щось Ви так довго скривали цю інформацію".

Глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун також відреагував на закиди міністра Омеляна.

"Я чесно некомфортно себе відчуваю у такому щоденному діалозі з міністром, який не сприяє ані реформам, ані Україні. Я не відповідаю за всі судові справи, які залишились нам у спадок, на 360 млн доларів. Ці справи вже програні у всіх інстанціях. Ми можемо врятувати ситуацію там, де це можливо", - сказав Войцех Балчун.

 "Мої радники постійно мені кажуть, що треба більше піару, бо в цій країні найважливіше. Ми цим не займаємось. Порівнюючи із масштабами того, що ми застали, це найкраще, що ми зробили", - сказав Балчун.

Також глава "Укрзалізниці" Балчун визнав, що спілкується з нардепом Ярославом Дубневичем, оскільки той очолює парламентський комітет з транспорту.

Як відомо, "Укрзалізниця" закуповує запчастини, які виробляють компанії братів Дубневичів.

Богдан та Ярослав Дубневичі є народними депутатами від "Блоку Петра Порошенка"

Нинішній член правління "Укрзалізниці" Сергій Михальчук у 2009-2011 роках був заступником гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку сплачувала мільйони гривень.

Як відомо, 18 січня Кабінет міністрів перепідпорядкував "Укрзалізницю", забравши її у Міністерства інфраструктури.

Ірина Салій, УП

Теми: Укрзалізниця
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IP: 46.133.131.---formalin25.01.2017 13:49
1.До попереднього: не думаю. Скоріше, Омелян просто не справився з бандами, а Балчун їх ще навіть не побачив. 2.Невже Омелян - злочинець? Так добре маскується? А може, просто не справляється, не вистачає компетентності?? Щодо Балчуна: враження, що розгубився! І це не дивно, у такому засилля корупції!
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk25.01.2017 13:22
Тож потрібно так! Омелян всівся, приготувався стригти бабало а тут якийсь поляк ламає схеми. Укрзалізницю виводить зі схем. Неподобство! Як бідному Омеляну та його шоблу на хліб заробити!!
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