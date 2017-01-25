За добу один військовий отримав поранення – штаб АТО

103 перегляди
0
Середа, 25 січня 2017, 13:30

За добу 24 січня в зоні проведення АТО поранили одного українського військового, загиблих не було.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО.

"Один наш боєць зазнав поранення, це сталося в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок ворожих обстрілів", - сказав він.

За його словами на Луганському напрямку бойові дії велися виключно у Попаснянському районі, де різко збільшилася кількість обстрілів. Всього їх там було 11.

На Донецькому напрямку, за словами Мотузяника, "найскладніша обстановка залишається у Авдіївській промзоні".

"Також по одному ворожому обстрілу сталося вчора у Луганському, Зайцевому, Новгородському і Кам'янці. Всього ж на Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів", - сказав він.

На Маріупольскому напрямку, за словами речника, було 36 ворожих обстрілів.   

Українська правда

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: 55 обстрілів, під вогонь артилерії потрапила Новозванівка 25 січня 2017, 07:40
Один військовий отримав поранення у зоні АТО у вівторок 24 січня 2017, 19:52
Муженко відтиснувся 22 рази і передав естафету Грицаку 24 січня 2017, 15:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Як перевіряти е-декларації визначать у Кабміні
Гройсман заступився за Балчуна, порівнявши його досвід і Омеляна
Балчун і Омелян посварились на засіданні. Гройсману передали документи
ФСБ у Криму затримала адвоката кримських татар Полозова
Усі новини
Відео

У "Ла Ла Ленд" знайшли алюзії на класичні фільми та поєднали їх у відео

Труднощі перекладу

Чому на полиці потрапляє неякісна перекладна література