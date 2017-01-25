Міноборони: Росія може використати нову дивізію на Донбасі

У Міністерстві оборони України допускають, що російська мотострілецька дивізія, яка формується в Ростовській області і буде налічувати понад 10,5 тисяч військових, буде залучатися до діяльності російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Про це на брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО.

Він нагадав, що у вівторок були оприлюднені перші результати роботи мультинаціональної інспекційної групи, яка інспектувала територію Росії біля кордону з Україною.

"Поблизу українського кордону активно формується 150 мотострілецька дивізія збройних сил РФ, яка, за оцінками експертів, буде налічувати понад 10,5 тисяч вояків. Інспектори виявили в районі Новочеркаська великі артилерійські підрозділи російської армії", - сказав він.

"Українська сторона не виключає, що особовий склад та озброєння 150 дивізії може використовуватись для сприяння діяльності російсько-окупаційних військ на територіях України", - додав він.

Як відомо, у вівторок Міністерство оборони України заявило про недопуск української інспекції на місця дислокації артилерійських систем в військових частинах Ростовської області (Росія).

Українська правда