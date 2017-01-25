Суд продовжив арешт Сущенка на 3 місяці

Суд у Москві продовжив строк тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка на 3 місяці.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

У коментарі "Інтерфакс" Фейгін сказав, що оптимістично оцінює шанси Сущенка на повернення в Україну і підкреслив роль міжнародних організацій, таких як Рада Європи і ПАРЄ.

"Загалом, ситуація складається непогано, тому що розраховувати на те, що російський суд його відпустить, не доводиться, але переговори про його повернення повільно, але йдуть", - сказав Фейгін.

"Багато зусиль підсумовуються і складаються на користь Романа, так що я позитивно дивлюся на перспективи про повернення його додому", - сказав він.

Водночас речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца "Українській правді" заявила, що українська сторона протестує проти такого рішення у справі Сущенка.

"МЗС вчергове висловлює категоричний протест у зв'язку з продовженням терміну перебування під вартою для українського журналіста Романа Сущенка за сфабрикованими звинуваченнями", - зазначила вона.

"Це політичний процес і політична справа. Така наполеглива відмова суду у зміні запобіжного заходу свідчить про політичну заангажованість російської судової системи і про продовження психологічного тиску на громадянина України Ми вкотре вимагаємо припинити правове свавілля і звільнити Сущенка", - заявила Беца.

24 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо захисту журналістів, в якій закликала звільнити журналіста Романа Сущенка.

Як відомо, власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву, у тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.

Українська правда