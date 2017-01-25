Полозов вийшов з ФСБ: Слідчий мені погрожував

Адвокат Микола Полозов вийшов з будівлі ФСБ в Сімферополі, він обурений і вимагає реакції російського омбудсмена та адвокатського співтовариства.

Про це Полозов повідомив одразу ж після виходу з будівлі ФСБ. Трансляцію його заяви здійснювали Крим.Реалії.

"Це свавілля, неприкритий тиск на адвокатів", - сказав Полозов, коментуючи дії слідчих. Він кваліфікує дії ФСБ як викрадення.

Адвокат нагадав, що 2 дні тому він говорив про утиски в Криму на засіданні ПАРЄ, а в середу після поверненню його затримали.

Полозов розповів, що під час допиту зберігав мовчання, що тримав у руках плакат з написом "Мовчить" та статтями Кримінального кодексу РФ, які забороняють адвокату розголошувати відомості.

Також він зазначив, що не зміг скористатися правом на адвоката. За словами Миколи Полозова, слідчий погрожував йому. "Слідчий погрожував чи залякував, що відмова від дачі показань також карається арештом до трьох місяців", - повідомив адвокат.

Полозов закликав адвокатське співтовариство РФ і уповноваженого РФ з прав людини Тетяну Москалькову дати оцінку сьогоднішнім подіям, інакше нічого хорошого в Росії не буде".

Полозов на вопросы не отвечал, написал только плакат, объясняющий почему он молчит, и с ним сидел pic.twitter.com/cgbz1y8DTe — Антон Наумлюк (@antony_mon) January 25, 2017

Полозов повідомив, що слідчі повністю вийшли за рамки своїх повноважень, вони не мали права його затримувати. Закон про адвокатську діяльність і адвокатуру РФ накладає пряму заборону на допит адвоката як свідка щодо обставин, які йому стали відомі у ході надання юридичної допомоги.

Полозов буде оскаржувати незаконні дії слідчих, аж до звернення в Європейський суд з прав людини.

При цьому він заявив, що формально сьогоднішні події можуть послужити приводом заборони захищати йому Умерова.

"Те, що сталося сьогодні, це кричущий випадок", - підкреслила Полозов.

Як відомо, у середу, 25 січня, в окупованому Криму ФСБ затримала захисника Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Миколу Полозова. Якщо силовики окупантів переведуть Полозова в статус свідка, то він не зможе бути адвокатом Ільмі Умерова.

Тетяна Кусок, УП