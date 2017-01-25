Луценко: Росії не видаватимуть грузина-атошника

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Середа, 25 січня 2017, 16:12

В України є всі підстави не передавати Росії грузина Гію Церцвадзе, який брав участь в бойових діях на сході України у складі добровольчих сил.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Він розповів, що у 24 січня "особисто переговорив з Грузинським корпусом в складі ЗСУ, з Генпрокурором Грузії І.Шотадзе та представником грузинської опозиції Г. Таргамадзе".

"Їхні звернення, а також аналіз положень міжнародних конвенцій дає підстави не тільки для того, щоб Гія Тсерцвадзе був звільнений з-під арешту на час екстрадиційної перевірки, але й для подальшого рішення про відмову у видачі РФ людини, яка сприяла обороні України та Грузії від російської агресії", - написав Луценко.

Як відомо, у прокуратурі Києва повідомили, що в разі підтвердження участі Церцвадзе у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії як країні-агресору відмовлять у його видачі.

17 січня Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина Гію Церцвадзе, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції.

Чоловіка оголосила у міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі.

Українська правда

Теми: Росія АТО Луценко
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IP: 95.135.30.---FLAG25.01.2017 17:00
Гію Церцвадзе - боєць Грузинського легіону,який героїчно(на відміну,від багатьох українців) захищає Україну на фронті від агресивної і підступної раші... Якщо цього грузинського побратима арештують і видадуть кацапам - останні грузини,покинуть Україну...Це що - кацапи в Україні відкрили філію ФСБ(а може - вони її і не закривали... ) ????
Хто буде захищати Україну - багато зомбованих українців : не хочуть захищати свою Батьківщину...Це результат залежності гаранта від раші,результат його тотальної руйнівної "діяльності"...Цей гарант-брехун веде Україну до краху...Цілком - усвідомлено !
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