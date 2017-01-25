У каналу Мураєва може з'явитися новий інвестор

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Середа, 25 січня 2017, 17:25

Власник телеканалу NewsOne Євгеній Мураєв планує залучити на телеканал іноземного інвестора.

Про це він заявив в коментарі "Українській правді".

"У мене немає бажання щось продавати. Я хочу залучити сильного, в тому числі і фінансово, іноземного партнера для протидії тиску на телеканал і його розвитку", - сказав Мураєв.

"Ніяких подарунків я не зроблю, здачі своїх інтересів не допущу, я шукаю хорошу формулу співпраці", - додав він.

Водночас імені потенційного партнера Мураєв поки що не назвав.

На запитання, чи на телеканал ввійдуть представники Адміністрації президента, нардеп сказав: "Ні, я ж кажу, що це все за кордоном".

Так само Мураєв заперечив, що новий генеральний продюсер NewsOne Дмитро Носиков є людиною друга президента Ігоря Кононенка.

"Мені неможливо когось нав'язати. Зараз він працює на випробувальному терміні. Я знаю його більше року, знаю його слабкі і сильні сторони. У нього дуже прогресивне бачення розвитку телеканалу. У Носикова сильна команда. Побачимо, як він себе проявить", - сказав Мураєв.

Він додав, що перемовини щодо залучення партнерів ведуться у Швейцарії та США.

У свою чергу генпродюсер NewsOne Дмитро Носиков повідомив УП, що на телеканалі компанія "Шейтельман і партнери" проводить аудит.

"Можу лише сказати, що у нас з'явився сильний партнер. Зараз проведемо аудит, а потім все самі побачите, більше сказати не можу", - додав Носиков.

Як відомо, у січні Генеральним продюсером телеканалу NewsOne став Дмитро Носиков, який раніше був радником міністра енергетики Ігоря Насалика.

Роман Кравець, УП

Теми: ЗМІ телебачення
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