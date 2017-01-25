НАБУ просить суд дозволити заочне розслідування стосовно Чауса

НАБУ та САП подали клопотання до суду про надання дозволу на заочне розслідування стосовно упійманого на хабарі судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Прохання направлено до Солом’янського районного суду Києва в середу, 25 січня.

У НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі пояснили, що змушені вдатися до таких дій через переховування підозрюваного від слідства.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили суддю Чауса на отриманні хабара в розмірі 150 тис. доларів за позитивне рішення у кримінальній справі.

Пізніше процесуальний керівник у кримінальному провадженні проти Чауса Василь Кричун зазначав, що судді немає в Україні. За його даними, хабарника також немає в анексованому Росією Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.

Українська правда