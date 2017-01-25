В Ужгородській міськраді та помешканнях чиновників проводять обшуки

Правоохоронці викрили корупційну схему, яка діяла в Ужгородській міській раді.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Згідно з інформацією, посадовці міськради отримували хабарі за сприяння у позитивному вирішенні "земельних питань", які виносилися на сесію Ужгородської міської ради.

Наразі затримано посередника під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис. грн.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди службовою особою, на підставі ухвали слідчого-судді наразі тривають обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради, а також житлових приміщеннях окремих співробітників Ужгородської міської ради", - сказано у повідомленні.

Як відомо, вказана стаття карається позбавленням волі на термін 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда