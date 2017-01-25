У Львові через сміття перекривали вулиці

1180 переглядів
0
Середа, 25 січня 2017, 20:59

У Львові на знак протесту через ситуацію зі сміттям перекривали дорогу на вулицях Широкій, Шевченка та Стрийській.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Львова, з 18:00 близько 30 осіб ходили по пішохідному переходу на вул. Широкій. Переважна більшість з них молоді люди.

Люди тримали плакати з надписами "Геть сміттєву мафію!", "Ні Грибовичам-2 на Білогорщі".

Близько 19:30 патрульні інспектори, які прибули на місце роз'яснили учасникам протестної акції про засідання комісії з надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, на якій визначили п’ять полігонів у області, куди протягом тижня вивезуть усі відходи зі Львова. Після цього люди розійшлися.

Учасники протесту на вул. Шевченка (фото патрульної поліції Львова)
Учасники протесту на вул. Шевченка (фото патрульної поліції Львова)

Також у патрульній поліції зазначили, що їм надійшло повідомлення про перекриття проїзної частини на вул. Шевченка, 224. Екіпаж інспекторів вирушив на місце.

Заявниця повідомила поліції, що ділянку дороги перекрили для того, щоб якось вплинути на майбутнє голосування міської ради щодо сміттєперероблювальної лінії у Рясному.

Жінка уточнила, що перекриття планується до 21:00.

Однак протестувальники не знали, що сесію міськради, яка мала відбутися у четвер, 26 січня, перенесли на невизначений термін через загрозу для депутатів.

Перекриття на вул. Стрийській (фото патрульної поліції Львова)
Перекриття на вул. Стрийській (фото патрульної поліції Львова)

Крім того, близько 18:30 перекрили рух також на вул. Стрийській, 270. Близько 150 осіб ходили по пішохідному переходу, таким чином унеможливлюючи рух автомобілів.

Станом на 20:00 рух у всіх заблокованих точках відновили.

Як відомо, Львівська міськрада затвердила перелік ділянок у кожному районі Львова для організації тимчасових майданчиків для перевантаження та брикетування сміття.

Також наприкінці грудня на вул. Шевченка, 327г почали встановлювати прес для брикетування сміття та сміттєобгортальну лінію. Це викликало протести та перекриття руху.

Зокрема, 24 січня італійські інженери не змогли налаштувати пресувальну лінію в Рясному через те, що протестувальники їх не пропустили. При в’їзді в цех мешканці Рясного та представники радикальних організацій розклали намет.

ZAXID.net

Теми: Львів акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман назвав львівських чиновників безпорадними і дав доручення 24 січня 2017, 23:17
Заступника голови Львівської митниці упіймали на хабарі 20 січня 2017, 10:24
Сміття зі Львова можуть вивозити за кордон 19 січня 2017, 15:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
День в АТО: Бойовики обстріляли місто й поранили військового
НАБУ затримало голову ОГХК, якого пов'язують з Мартиненком
ПАРЄ відхилила норму про вибори у ВР на окупованих територіях
Аваков: Впіймали банду, що крала авітівки нардепів і чиновників
Усі новини
Фото

Відомі діячі з Галичини та Донеччини розвіяли міфи про різницю між регіонами

Заява редакції

В окупованому Криму заблокували доступ до "Історичної правди"