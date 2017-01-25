Слідчого ГПУ судитимуть за те, що під час обшуку поцупив майно сільради

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Середа, 25 січня 2017, 21:56

Справу старшого слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури, який під час здійснення обшуку вкрав майно сільради, готуються передати до суду.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Як встановили детективи, старший слідчий ГПУ, користуючись відсутністю очевидців, під час проведення обшуку у домоволодінні голови однієї з сільських рад Черкаської області, заволодів майном сільської ради.

Зокрема, підозрюваний поцупив талони на пальне (усього на 330 літрів бензину марки А-92). Ці талони правоохоронець в подальшому неодноразово використовував для власних потреб та членів родини.

25 січня посадовця ознайомили  з обвинувальним актом. Найближчим часом обвинувачення буде скероване до суду.

Підозрюваному інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

В разі визнання винуватості, слідчому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін із неможливістю обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

У НАБУ нагадали, що досудове розслідування за вказаними фактами детективи розпочали 1 вересня.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура НАБУ
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