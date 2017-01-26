Представники Червоного Хреста відвідали полонених бійців ЗСУ в Донецьку
Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідали в "ДНР" місце, де утримують українських військовослужбовців, що потрапили в заручники.
Про це повідомила представник МКЧХ Санела Байрамбашич агентству "Інтерфакс-Україна".
"У нас сьогодні відбувся перший доступ до місця утримання під вартою українських військовослужбовців в Донецьку. Ми вважаємо це дуже важливим", - сказала вона.
При цьому вона додала: "Ми сподіваємося, що незабаром такий доступ знову буде надано, і МКЧХ зможе здійснити візит відповідно до своїх процедур, які включають, в тому числі приватні бесіди з утримуваними".
Разом з тим Байрамбашич зазначила, що не може говорити про умови утримання українських військовослужбовців.
За її словами, в ході візиту представники МКЧХ відвезли листи для українських військовослужбовців.
Раніше представники Червоного Хреста повідомляли, що бойовики не допускають їх до полонених українських військових.
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