Суд в РФ продовжив арешт Сущенку на три місяці

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Четвер, 26 січня 2017, 03:36

Лефортовський райсуд Москви 25 січня продовжив арешт назаконно затриманому в Москві українському журналісту Роману Сущенку на три місяці.

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін у мікроблозі Twitter.

"Роману Сущенку продовжено термін утримання під вартою ще на три місяці, до 30 квітня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Також Фейгін повідомив, що суд відмовився приймати лист від Головного управління розвідки МО України, в якому говорилося, що Сущенко не є їхнім співробітником, передає "Укрінформ".

"Документ від ГУР МОУ, в якому чітко сказано, що Роман Сущенко не є їхнім співробітником, суд не прийняв, мотивуючи тим, що документ українською мовою. Нагадаю, що у випадку з Савченко ситуація була зворотна - не приймали через те, що документ не українською", - сказав Фейгін.

Він також уточнив, що слідчий, який веде справу, прийняв цей документ до розгляду.

Як відомо, власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву, у тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року.

Теми: Сущенко арешт
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