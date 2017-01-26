Аваков задекларував більше 466 тис грн зарплати за минулий рік

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив електронну декларацію за 2016 рік.

Згідно з документом, в минулому році він отримав більше 466 тисяч гривень зарплати.

Крім того, Аваков отримав дивіденди за рішенням загальних зборів Avitalia s.r.l. від 14.10.2016, які не пройшли по рахунку нарахування і не були виплачені в 2016 році - € 148 423.

Його дружина Інна отримала за минулий рік 289 тисяч гривень зарплати і більше 13 тисяч гривень доходу від продажу акцій.

На банківських рахунках у Авакова більше 950 тисяч гривень і $ 175 тис. Крім того 200 тисяч грн вкладені в банківські дорогоцінні метали.

Готівкою Аваков має 15 тис гривень, майже $ 13 тисяч і 65 тисяч євро.

На рахунках у Інни Авакової лежить більше мільйона гривень, більше $ 200 тисяч і 3,5 тисячі євро. Готівкою у неї є 40 тисяч гривень, $ 37 тисяч і 21 тисяча євро.

"Дружина продала належні їй акції на суму 13,156 тис. грн і дарчим подарувала сину акції АТ "Інвестор" номінальною вартістю трохи більше 210 грн. У італійської компанії, що належить мені - Avitalia srl, в якій мої інтереси, згідно закону, при управлінні представляє уповноважений ліцензійний адвокат - у порівнянні з 2015 роком з'явилися дві операційні туристичні компанії, зареєстровані у відповідному реєстрі в листопаді 2016 року. 100% кожної з цих компаній належить Avitalia srl. На 31.12.16 і по сей день - оголошений статутний фонд кожної з цих компаній - 10 000 $ -ще не оплачений і створені компанії поки не ведуть діяльності", - написав Аваков у Facebook.

"Зміни торкнулися готівки і банківських рахунків - я закрив рахунки в Альфа-банку, збільшив присутність у державних Ощадбанку та Укрексімбанку. Майновий статус рухомого і нерухомого майна не змінився, хіба що на три пляшки великого вина стало менше.. напевно розбилися", - зазначив він.

З декларацією Авакова за 2015 рік можна ознайомитися тут.