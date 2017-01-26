10 пасажирських потягів затримуються через аварію в Кам'янці

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Четвер, 26 січня 2017, 12:14

10 пасажирських поїздів затримуються через схід вагонів на станції Кам'янка Одеської залізниці.

Про це повідомляє 26 січня прес-служба "Укрзалізниці".

О 4:25 на станції Кам'янка з під'їзної колії ТОВ "АДМ Кам'янський елеватор" десять зерновозів (сім порожніх і три навантажених зерном) самовільно зрушили з місця.

У результаті події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори, разом з жорстким поперечним з’єднанням та перекрили головні колії.

Фахівці "Укрзалізниці" наразі з’ясовують,  які порушення експлуатаційної технології допустило підприємство-утримувач колії на своїй під’їзній залізничній гілці.

Через цю подію затримуються 10 пасажирських поїздів: №110 Львів – Херсон, №120 Львів – Кривий Ріг, №732 Київ – Запоріжжя, №776 Київ – Харків, №70 Львів – Маріуполь, №11 Новоолексіївка – Київ, № 137 Одеса – Черкаси, № 73 Кривий Ріг – Москва, №739 Кривий ріг – Київ та №733 Запоріжжя – Київ.

Орієнтовний час затримки поїздів може скласти до 3 годин. Оголошення на вокзалах попереджають пасажирів про затримки поїздів.

Теми: Укрзалізниця
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