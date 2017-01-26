Ужгородський віце-мер заявляє, що гроші не брав і не тікав

6026 переглядів
0
Четвер, 26 січня 2017, 12:33

Заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап заявляє, що не вимагав гроші й перебуває в Україні.

Про це він пише у Facеbook 26 січня після появи новини про те, що Цап міг утекти до Угорщини чи іншої країни.

"Працюємо з нашими житомирськими партнерами по цілому ряду питань: встановлення в Ужгороді сучасних зупинок, впровадження е-квитка, придбання багатофункціональної прибиральної техніки", – заявив заступник керівника Ужгорода.

Цап пообіцяв розповісти все охочим із правоохоронних органів.

"Ніяких грошей не брав", – заявив чиновник.

"У Києві на нечищеному тротуарі (і там такі є!) впав телефон – деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій", – додав він.

Як відомо, 25 січня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тисяч гривень у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Олена Рощенко, УП

Теми: місцева влада хабар
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Депутату Київщини, який п'яним влаштував смертельне ДТП, продовжили арешт 13 січня 2017, 10:13
Порошенко про негоду на Одещині: Де хоч один голова РДА? 12 січня 2017, 15:14
Порошенко представив нового керівника Одеської ОДА 12 січня 2017, 13:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
РосЗМІ: Колишні депутати Держдуми дають свідчення проти Януковича
Стало відоме ім'я судді та його посередника, яких зловили на хабарі
Керівництву операції в Княжичах можуть пред'явити навмисне вбивство — Луценко
Грузина-атошника, на якого полює Росія, випустили з СІЗО
Усі новини
Афіша на 27-29 січня

Кава, читання Буковскі, концерти, танці до ранку

Юрій Андрухович

Виявляється, я все життя пишу одну й ту саму книгу