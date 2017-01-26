За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб

574 перегляди
0
Четвер, 26 січня 2017, 12:59

За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє військовослужбовців зазнали поранень.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, але троє бійців отримали поранення. По одному поранено в Троїцькому і Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів, і ще одного – на луганському напрямку", – сказав полковник.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів, 48 обстрілів 26 січня 2017, 07:26
День в АТО: Бойовики застосували "Гради" по Красногорівці 25 січня 2017, 20:34
Луценко: Росії не видаватимуть грузина-атошника 25 січня 2017, 16:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
РосЗМІ: Колишні депутати Держдуми дають свідчення проти Януковича
Стало відоме ім'я судді та його посередника, яких зловили на хабарі
Керівництву операції в Княжичах можуть пред'явити навмисне вбивство — Луценко
Грузина-атошника, на якого полює Росія, випустили з СІЗО
Усі новини
Афіша на 27-29 січня

Кава, читання Буковскі, концерти, танці до ранку

Юрій Андрухович

Виявляється, я все життя пишу одну й ту саму книгу