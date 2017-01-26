Ляшко назвав депутата, чий помічник був затриманий Генпрокуратурою

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Четвер, 26 січня 2017, 17:16

Затриманим помічником депутата виявився Олексій Бевзюк, який працює у нардепа від Партії Ляшка Олексія Кириченка.

Про це повідомив лідер фракції Олег Ляшко у своєму Facebook.

"ГПУ затримала за обвинуваченням у шахрайстві Олексія Бевзюка - помічника мого колеги Олексій Кириченко. Якщо він винен - хай відповідає, я нікого не буду кришувати", - написав він.

"Але якщо це виконання політичного замовлення влади на дискредитацію мене особисто і моєї команди, чим постійно зловживає Луценко, скоро прийде час йому за це відповісти з усією суворістю закону", - додав він.

У свою чергу депутат Кириченко у своєму Facebook назвав затримання "прокурорським бєспрєдєлом".

"Він, як і багато інших, громив зали ігрових автоматів. Шиють вимагання. Виходить, слідчі замісить того, щоб закрити ігровий притон і посадити організаторів, саджають тих, хто бореться з цим злом", - зазначив депутат, однак нічого не прокоментував по суті справи.

Раніше повідомлялося, що слідчі Генеральної прокуратури затримали помічника одного з народних депутатів з фракції Радикальної партії за підозрою у шахрайському заволодінні коштами іншої людини.

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IP: 46.133.5.---Bondarenko21926.01.2017 18:45
А вас не дивує та обставина , що депутати якраз цієї фракції відзначаються в бік поведінки,яка викликає увагу правоохоронних органів? То один до декларації вносить раритетні церковні цінності,то друга займається шахрайством ,схожим на торгівлю на Кавказі Провалом, бо продавати право користування інтернетом забезпечується в інший спосіб оператором,а не помічнмком Нардепа, то ще одного хабарчука заарештовують прямо в залі.. Збіг! Не думаю! Лідер цієї фракції придбаває квартири,будинки міліонною вартістю та земельні ділснки,отримуючи лише зарплату Нардепа..Це боротьба з корупцією,чи робота регіональної зозулі?
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