Суддю Солом'янського райсуду затримали під час отримання хабара

Суддю Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро, який виступав посередником, затримали під час отримання хабара у розмірі 22000 доларів США.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, гроші були платою за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі.

Імен затриманих глава МВС не назвав.

Українська правда