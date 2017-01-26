Суддю Солом'янського райсуду затримали під час отримання хабара
Суддю Солом'янського райсуду міста Києва та директора адвокатського бюро, який виступав посередником, затримали під час отримання хабара у розмірі 22000 доларів США.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, гроші були платою за сприяння у знятті арешту на майно, яке було в заставі.
Імен затриманих глава МВС не назвав.
Українська правда
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