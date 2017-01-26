РосЗМІ: Колишні депутати Держдуми дають свідчення проти Януковича

Колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненко дав Генеральній прокуратурі України свідчення у справі про держзраду проти колишнього президента країни Віктора Януковича.

Про це повідомляє російський "Коммерсант".

За словами джерела видання, близького до ГПУ, Денис Вороненко "сам проявив ініціативу, вийшов на генпрокурора України Юрія Луценка і дав свідчення у справі Януковича".

Співрозмовник "Коммерсанта" не виключив, що за підсумками цієї бесіди Луценко пред'явив Януковичу звинувачення в державній зраді.

Згідно з інформацією, Вороненко частково підтвердив слідчим свідчення, які раніше дав інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов, який отримав влітку 2016 року посвідку на проживання в Україні.

Пономарьов зустрічався з українськими слідчими, в тому числі з головним військовим прокурором України Анатолій Матіосом, кілька разів в грудні і січні. Слідчим він розповів про домовленості між Януковичем і російським керівництвом.

До недавнього часу Ілля Пономарьов вважався в Києві одним з ключових свідків у цій справі.

Але кілька днів тому Луценко повідомив, що свої свідчення проти Януковича дав і ще один колишній російський депутат.

"Ми допитали двох депутатів Держдуми РФ. Вони свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв в центрі Києва, - заявив генпрокурор 22 січня в ефірі телеканалу "1+1" .- Під час візиту Суркова (помічник президента РФ Владислав Сурков) в грудні вже говорилося про ймовірне військове вторгнення".

Слідчий комітет Росії підозрює Дениса Вороненкова в причетності до організації розкрадання будівлі в центрі Москви і намагався добитися позбавлення його депутатської недоторканності.

Українське видання "Деловая столица" раніше першим повідомляло, що він і його дружина Марія Максакова, яка представляла в Думі шостого скликання "Єдину Росію", перебралися жити з Москви до Києва в грудні 2016 року.

При цьому, за даними "Комерсанта", Максакова продовжує регулярно відвідувати Росію, де вона виступає в Маріїнському театрі.