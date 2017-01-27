Схеми: Делегація України в ТКГ літає в Мінськ приватними літаками

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П'ятниця, 27 січня 2017, 05:41

Для участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську українська делегація користується приватними літаками.

Про це йдеться у випуску програми "Схеми".

Журналісти стали свідками щонайменше 4 випадків, коли делегація використовувала   приватні літаки для перельотів на мінські перемовини.

Зокрема, за даними журналістів, 26 серпня українські переговорники, а саме Леонід Кучма, Ірина Геращенко, Євген Марчук, радник голови СБУ Юрій Тандіт та спецпредставник ОБСЄ у мінській контактній групі Мартін Сайдік  використовували для перельоту літак Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером OE-IDO та австрійською реєстрацією. 

Цей літак постійно використовує олігарх Віктор Пінчук (зять Леоніда Кучми ­ ­– ред.).

"Схеми" надіслали запит Віктору Пінчуку з проханням повідомити, чи надавав олігарх цей літак для перельотів української сторони на перемовини Тристоронньої контактної групи у Мінськ та на яких умовах. Але відповідей журналісти не отримали, йдеться в матеріалі.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт визнав, що іноді група користується чартерами, але зазначив, що не знає чиї вони.

Член гуманітарної підгрупи ТКГ Ірина Геращенко, запевнила, що держава ці чартери не фінансує.

"Це я відповідально Вам заявляю. Як ними користуються ті, хто їх використовують, – це не за рахунок держави", – зазначила вона.

Прес-служба Леоніда Кучми порадила звернутися до Адміністрації президента: "З усіх питань щодо роботи української сторони у Тристоронній контактній групі звертайтеся, будь ласка, до Адміністрації президента України".

В Адміністрації президента в свою чергу повідомили, що не є розпорядником запитуваної інформації.

Теми: Донбас Мінські угоди Пінчук
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Коментарі — 3
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IP: 46.201.33.---свояк27.01.2017 12:58
Во секрет , навіть радник голови СБУ не відає на чиїх літаках літає.А взагалі він у чомусь кумекає ?
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IP: 77.222.145.---ReAlex27.01.2017 09:08
youtu. be/I6S_2nMFMiU
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IP: 176.104.63.---Powder27.01.2017 08:48
Напевно що всім пасажирам під час польоту у Мінськ,роздають шоколадки "Roshen" і не більше...
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