АТО: Окупанти застосували "Град", загинули двоє бійців ЗСУ

21965 переглядів
7
П'ятниця, 27 січня 2017, 07:38

Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів вели саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії,  у тому числі РСЗВ БМ-21 "Град".

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї терористи обстрілювали Широкине, а зі 122-міліметрової – Талаківку. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Новогригорівці, Гнутовому та Павлополю. А по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам з РСЗВ БМ-21 "Град" Новозванівку, випустивши у бік позицій ЗСУ 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122-міліметрову артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли зі 120 та 82-міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку бойовики також використовували міномети різних калібрів, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляно Новгородське, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє українських військовослужбовців загинули.

"Вчора ввечері у результаті масованого вогню з 82-мм мінометів поблизу села Новозванівка Попаснянського району загинув наш воїн", – повідомив також заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, повідомляє ОДА у Facebook.

Теми: Донбас АТО бойові дії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Схеми: Делегація України в ТКГ літає в Мінськ приватними літаками 27 січня 2017, 05:41
Бойовики не пропустили на окуповану територію гумконвой ООН 27 січня 2017, 01:22
Гарбуз: Мітингарі на Донбасі заблокували вагони під вугілля для ТЕС 26 січня 2017, 17:57
powered by lun.ua
Коментарі — 7
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 109.227.76.---Михаил Сирик27.01.2017 13:41
Розповідав учасник АТО, що наші бійці навіть снайперськими гвинтівками б'ють по РДГ не на пораження, а на попередження, бо така команда зверху. До яких пір це може продовжуватись? Тільки симетрична відповідь має бути! І не потрібно ризикувати життям наших хлопців в угоду ОБСЄ або кого-небуть. Наші хлопці гинуть, а можновладці в цей час по "Альпах" відпочивають і глузують з нас, показуючи свої електронні декларації, в яких талановиті жінки та тещі накосили бабла. Моторошно це все
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.225.121.---DND27.01.2017 11:41
Головне Президенту і його шавкам допомагати окупанту, дати воду, електрику, купити вугілля завезти радіостанції для бійців терористів, а життя хохлів кріпаків не цікавить владу плутократів вони тут жити не збираються. і осколки носять в собі не діти Порошенка, Турчинова, Пашинського, і інших б/у агентів КДБ. Вже політичні оракули проблачені як отой з синього зошита ригів, почали вереск щодо недопустимості блокади окупантів!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.225.121.---DND27.01.2017 11:25
Головне Президенту і його шавкам допомагати окупанту, дати воду, електрику, купити вугілля завезти радіостанції для бійців терористів, а життя хохлів кріпаків не цікавить владу плутократів вони тут жити не збираються. і осколки носять в собі не діти Порошенка, Турчинова, Пашинського, і інших б/у агентів ГДБ.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 31.148.253.---vasyl48427.01.2017 11:22
EVGO:
Все вірно відповідь повинна бути адекватною і пора вже повертати наші землі. Тим більше ніхто нам крім нас самих не допоможе, а у світі поважають сильну і мужню країну. Потрібно крок за кроком іти і відвойовувати нашу землю. І вже на відвойованій землі политою кровю наших воїнів встановлювати наші українські закони. Щоб не було дилеми про мову, культуру, особливий статус та інше на визволених територіях.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 77.222.145.---ReAlex27.01.2017 10:51
Симетрична відповідь рашистам, міномет на міномет, на "Град" — "Град". Інакше будуть нагліти весь час.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У Трампа підтвердили: Зняття санкцій проти РФ обговорюється
Киянам пропонують розстрочку на комуналку на 5 років
СБУ пояснила, чому меру Перемишля зняли заборону на в’їзд
Супрун поскаржилась на тиск і розповіла про візит поліції
Усі новини
Фото

Платформа SkyPixel оголосила переможців конкурсу фото з дронів

Відео

У "Ла Ла Ленд" знайшли алюзії на класичні фільми та поєднали їх у відео