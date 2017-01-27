Луценко: Із березня на екранах країни – суд над Януковичем

Нещодавно слідство допитало останнього свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича – голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це сказав генеральний прокурор Юрій Луценко під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії 27 січня, передає "5 канал".

Матеріали справи про державну зраду Януковича уже найближчим часом передадуть на ознайомлення його захисту.

Початок судового розгляду прогнозують на березень цього року, зазначив генпрокурор.

"З березня на екранах всієї країни – відкритий, неупереджений та справедливий суд над людиною, яку ми підозрюємо в скоєнні державної зради шляхом підписання листа, що дозволив Путіну ввести війська у Крим, а потім на Донбас", – заявив Луценко.

"Це поставить крапку над історією диктатури, це дасть можливість конфіскувати усі багатства, які знаходяться в Україні та арештовані за кордоном", – вважає він.

Крім того, повідомляє "5 канал", уже найближчим часом прокуратура розпочне роботу над справами соратників президента-втікача: Сергія Курченка, Олександра Клименка та Рената Кузьміна.

Як відомо, Луценко оголосив підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України під час відеодопиту 28 листопада 2016 року.

14 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії та в Раді Федерації РФ, аби ознайомитися з оригіналами листа Віктора Януковича до Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використати Збройні сили РФ в Україні та подальших звернень.

17 січня 2017 року Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська до України.

20 січня Печерський райсуд дозволив проводити заочне розслідування стосовно Януковича у справі про держзраду Головній військовій прокуратурі

Олена Рощенко, УП